Cestovať či necestovať ?

Je Španielsko na zozname vašich obľúbených destinácií a neviete či už vycestovať? Krajina má rovnaké "covid sfarbenie" ako SK, tak prečo zostávať doma, veď slnko tam svieti pre všetkých rovnako aj cez zimu a je zadarmo, ale...

"korona" nám pekne všetkým zamotala súkromné cestovateľské plány. A my, ktorí podnikáme na realitnom či turistickom trhu a sme priamo odkázaní na klientov z našich končín, o to viac. Na základe mnohých vaších otázok som sa snažila zozbierať potrebné informácie a pridať ku nim vlastné skúsenosti zo života v krajine v aktuálnych časoch. Hlavným aj očividným opatrením stále zostáva nosenie rúšok a dezinfekcia rúk pred vstupom do uzavretých priestorov.

AKO SA DÁ DNES DO ŠPANIELSKA DOSTAŤ A KEDY TREBA TEST

Tak ako aj inokedy, možností je stále dosť. Letecky, autobusom, autom, na bicykli, po vlastných ...ale spomeniem tie najvyužívanejšie :).

Letecky - TEST POTREBUJETE

Letecká doprava je najrýchlejším spôsobom, a platí to aj dnes. V Španielsku je takmer 50 letísk, najvyužívanejšie sú v Barcelone a Madride. Aktuálne sú však lety obmedzené , alebo sú dosť drahé letenky, alebo majú prestupy. Nízkonákladová spoločnosť Wizzair začína lietať od 20.12. do Alicante aj Valencie. Dovtedy sa sem dostanete iba dosť komplikovane s prestupmi a za vyššie ceny leteniek. Najvýhodnejšie ceny si môžete pozrieť aj tu Lacné letenky (pelikan.sk).



Autom - NEPOTREBUJETE TEST

Túto formu mám niekoľko krát za sebou. Vždy nás to stálo min. 3 dni strávené na cestách a keďže sme si zvolili trasu cez Taliansko a cez Francúzsku riviéru . Veľa našincov si trúfa a dá sa na niekoľkohodinový maratón, teda bez prestávky na striedačku v lepšom prípade s prespaním v aute čo ja určite nedoporučujem. Inak Španielsko sa chváli rozsiahlou cestnou dopravou s približne 11 000 km diaľníc. Dobrou správou je, že na väčšine turistických úsekoch sa od januára 2020 zrušili drahé poplatky za užívanie diaľníc – mýto.



Loďou - TEST POTREBUJETE

Zo SR do ES možné absolvovať iba ako kombinovanú dopravu, ale zo Španielska si môžete urobiť výlet napr. na Baleárske ostrovy. K najvýznamnejším prístavom patrí Barcelona, Valencia aj Algeciras alebo Denia. Lístok Barcelona /Denia- Menorca sa dá kúpiť už za 39 EUR. A inak Baleárske ostrovy sú už nie sú v červenej zóne takže PCR test aktuálne netreba.

Španielsko má takú istú farbu ako aj Slovensko čo podľa cestovateľského semafóra znamená, že tieto krajiny sú slovenským krízovým štábom považované stále za rizikové v rámci EÚ. A teraz príde asi úplne najdôležitejšia informácia.

Po odchode zo Slovenska do Španielska

od 23. novembra sa vyžaduje od väčšiny európskych cestujúcich potvrdenie o negatívnom COVID teste tzv. RT-PCR testu a musí byť vykonaný 72 hodín pred odchodom . Bez testu sa do Španielska dostanú len občania menej rizikových krajín. Tým, ktorí do krajiny pricestujú bez negatívneho PCR testu hrozí mastná pokuta až do 6000 Euro

Ak smerujete do Španielska musíte mať pred odletom vyplniť elektronický formulár dostupný na stránke spth.gob.es alebo v mobilnej aplikácii SPAIN TRAVEL HEALTH-SpTH. Po registrácii obdržíte QR kód, ktorý je povinný predložiť po prílete do Španielska.

Vo výnimočných prípadoch môžu cestujúci vyplniť formulár v papierovej forme aj priamo v lietadle. Počet takýchto formulárov je však obmedzený.

Po návrate na Slovensko zo Španielska

máte na výber 2 možnosti:

negatívny PCR test (cena v Španielsku ca 120 Euro) a žiadna karanténa alebo

registrácia na e-hranica korona.gov.sk a domáca izolácia s následným PCR testom na 5. deň (hradeným štátom).

TESTY

Diagnostické testy nebudú akceptované

Test sa musí vykonať 72 hodín pred príchodom do Španielska .

Pred odchodom domov sa dajú v ES vykonať vo väčšine laboratórií takmer v každom meste a cenovo sa pohybujú okolo 120 Euro

Test je potrebný pre každého, kto prichádza cez more alebo letecky. Nevyžaduje sa, ak prídete autom, na bicykli, "pešo", v autobuse alebo vlaku .

Certifikáty musia byť originálne v papierovom formáte, ale môžu byť uložené digitálne do vášho mobilného telefónu alebo tabletu alebo čokoľvek iného.

Tieto testy sa vyžadujú pre tých, ktorí vstupujú do ES. Nepotrebujete test, ak prechádzate z jedného regiónu do druhého, keď už ste v ES. Nebude ich potrebovať ani na Kanárske ostrovy alebo Baleárske ostrovy z ES.

Ak prechádzate cez inú krajinu, aby ste sa dostali do Španielska po ceste, najprv si skontrolujte obmedzenia cestovania v tej krajine.

KTO HRADÍ TEST

V prípade, že máte dobrú poisťovňu test vám uhradí. Ak potrebujete poistenie pre prípad ochorenia na covid19 a na Slovensku vás nechcú poistiť, tak existujú španielskepoisťovne, ktoré poisťujú za normálnychcien.

AKTUÁLNE OBMEDZENIA V ŠPANIELSKU

Zákaz vychádzania v noci

Zatiaľ platí tento zákaz vychádzania v čase od 23.00 h do 06.00 h v celom Španielsku s výnimkou Kanárskych ostrovov. Tento zákaz bol nariadený španielskymi úradmi25.10. a o 15 dní by mal vypršať ale pravdepodobne sa predĺži. Takže ak plánujete si prísť užiť nočný život asi to zatiaľ nepôjde. Kreatívni Španieli si ale našli alternatívu a chýbajúce činnosti nočného života, čím myslím najmä tanec si doháňajú v obmedzených, ale povolených skupinkách 6- tich osôb cez deň.

Prechádzanie z komunity do komunity (comunidad)

Tento zákaz turista až tak nepocíti v prípade, že nemá v pláne precestovať úplne celé pobrežie (lebo kvôli dobrému počasiu by žiaden turista nemal asi chuť chodiť v zime do vnútrozemia). Zákaz platí bez vážnejších dôvodov opustiť komunitu čo v reáli znamená , že nie je napr.možné pocestovať z Costa Blancy do Andalúzie Madridu a či Barcelony ale zostať na ca 300 km dlhom pobreží Costa Blancy.

Španielske hranice s Francúzskom a Portugalskom zostávajú otvorené a neexistujú žiadne obmedzenia ani pre medzinárodnú autobusovú dopravu.

Poteším sa ak som vám zozbieranými informáciami pomohla správne sa rozhodnúť či cestovať alebo necestovať. Ak budú otvorené otázky, kľudne ma kontaktujte.