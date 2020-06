Španielske nehnuteľnosti a korona kríza

Plánovali ste kúpu nehnuteľnosti pri Stredozemnom mori a stopla vás nečakaná neznáma? O kríze, ktorú vyvolal nový koronavírus, sa snáď nikomu ani nesnívalo. A aktuálne len málokto dokáže povedať ako sa situácia vyvinie.

Denia, Costa Blanca Sever

Môžeme len vychádzať z prognóz odborníkov, akým smerom, pomaly sa preberajúci realitný trh bude uberať.

Vývoj cien nehnuteľností oproti roku 2008

Keď sa pozrieme na graf vývoja cien nehnuteľností v Španielsku za meter štvorcový v 2018 roku, tak musíme usúdiť, že ceny sa nedostali ani do polovice z cien pred krízou 2008 roku. Takisto kríza, ktorú prežívala krajina v tomto roku nemožno porovnať s aktuálnou pandémiou, ktorá verme, že objavením vakcíny definitívne skončí.

Zdroj: Statista 2020

Jej dôsledky možno ešte stále cítiť najmä vo vnútrozemí. Kríza vtedy prehĺbila priepasti v jednotlivých regiónoch. Hlavný rozdiel v kríze, ktorá sa začala v roku 2008, bolo, že noví stavební developeri boli nadmerne zadlžení a banky financovali predražené nehnuteľnosti, ktoré nenachádzali svojich majiteľov, takže sa predávali pod cenu, čím sa dostali do problémov nielen banky, ale aj majitelia predražených úverov.

Ceny starších nehnuteľností klesnú

Prognózy realitných odborníkov sa zhodujú na tom istom, ceny najmä starších nehnuteľností pravdepodobne poklesnú, avšak nie tak hlboko a dlhodobo ako tomu bolo po kríze v 2008 roku.

Dôvodom je fakt, že trh s nehnuteľnosťami sa pred tým ako sem "vpálil" neznámy vírus nachádzal vo veľmi dobrej kondícii. Táto skutočnosť má obrovský význam na ďalší vývoj, keďže predaj aj nájmy sa nachádzali v zdravom rozsahu voči ostatným oblastiam hospodárstva. Podľa odborníkov sa investície oživia, len čo sa situácia znormalizuje.

Znížené ceny sa však odzrkadlia pri predaji starších nehnuteľností. Tento trend už možno pozorovať teraz. Ponuky pomaly vychádzajú na portáloch ako lastovičky z hniezda avšak dlho sa vonku nezahrejú.

Aktuálne sa dajú nájsť ponuky so zľavou až do 20% z pôvodnej ceny nehnuteľnosti. Klienti vtedy nečakajú a skočia po zaujímavých ponukách.

Novostavby si ceny udržia

V súčasnej dobe sa ani investori nemajú dôvod vzdať sa svojich investičných plánov, ktoré začali riešiť pred krízou. Ako aj v iných odvetviach je to otázka ponuky a dopytu. A keďže dopyt zo strany španielskych kupujúcich o novostavby je stále dostačujúci, ceny sa neznižujú. Trend by sa mohol zmeniť iba ak by nebol dostatok záujemcov medzi domácimi a hranice by zostali dlhodobo zatvorené.

Cyklické ekonomické krízy

Skúsenosti z iných kríz nás naučili veľa vecí. Jednou z nich je fakt, že ekonomická kríza je jav, ktorý sa cyklicky opakuje približne každých desať rokov.

Dnešnú pandémiu nemôžeme porovnávať so žiadnou inou, ani s tou ktorá prehrmela aj svetom nehnuteľností pred v slávne neslávnom roku 2008. Na základe skúseností možno iba predikovať, ako sa bude situácia vyvíjať teraz.

Ak bude naspäť možnosť voľného cestovania medzi európskymi krajinami obnoví sa dôvera a ak sa pandémia nebude rozširovať, vráti sa trh s bývaním na úroveň aká bola pred niekoľkými mesiacmi. Podľa odborníkov trh sa bude stabilizovať do roku 2022 - 2023.

Vzhľadom na neistotu, ktorú zažívame na finančných trhoch a na nízke úrokové sadzby, by sa sektor s nehnuteľnosťami po tomto období mohol stať ešte atraktívnejším pre naše investície.

Zmenené nákupné správanie ľudí

S istotou vieme už teraz povedať, čo sa výrazne počas pandémie zmenilo je nákupné správanie ľudí. Tento jav môžeme pozorovať vo viacerých segmentoch, pričom výnimkou nie je ani realitný trh.

Mnohí ľudia žijúci vo veľkomestách v menších bytových jednotkách si počas karantény uvedomili, že žijú v priestore, ktorý sa im nepáči a ktorí by radšej vymenili za viac metrov štvorcových, viac svetla, záhradu alebo aspoň terasu.

Uvedomili, si že ak bude trend pokračovať a budú môcť i naďalej pracovať na diaľku z domácej kancelárie, že im môže byť jedno, či vykonávajú prácu z hlavného mesta, alebo z home officu, ktoré sa nachádza na pobreží Stredozemného mora. Tieto zmeny správania sa zaznamenali aj v iných krajinách. Napríklad Španieli pred pandémiou hľadali takmer 50 % domov vo väčších mestách, po vyhlásení pandémie sa toto percento znížili o 10 %.

Život primori

Žiť na mieste, kam iní chodia na dovolenky má privilégiá, keďže si väčšinu mesiacov z roka nielen človek užije dobré počasie, dýcha čistý vzduch a hlavne nemá stres väčších miest.

Pokiaľ máte prostriedky k dispozícii a nemusíte čakať na banky tak je určite ideálny čas na kúpu. Ak takýto plán aj máte, ale chýba vám potrebný kapitál, nezúfajte. Takáto realitná situácia ešte potrvá nejaký ten čas a ak vám bude súdené vlastniť nehnuteľnosť v krásnej oblasti pri mori, tak sa jej určite dočkáte, ak nie zostaňte šťastní na mieste v ktorom žijete :).